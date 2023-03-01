الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستضافت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، الاجتماع العاشر للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات السعودية، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور هزاع بن نايف الشريف، ورئيس وأعضاء اللجنة.وأعربت الدكتورة الصفدي عن تطلعها بأن يخرج الاجتماع بتوصيات من شأنها الرقي بالعملية التعليمية الإلكترونية بالمملكة, مؤكدة أهمية العمل التكاملي في اللجنة الذي من شأنه تحقيق الجودة والتميز في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات السعودية، بوصفه تعليم المستقبل، مشددةً على أن المملكة تسير بخطواتٍ طموحة وسباقة لتبني هذا النمط من التعليم، بقدرتها السريعة على التفاعل مع المتغيرات، والاستجابة الفاعلة للتحديات.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة، أبرزها استعراض برامج ومشاريع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، فيما استعرضت الجامعة السعودية الإلكترونية سياسة أرشفة المقررات وحفظها في مركز البيانات الموحد، وشاركت جامعة الملك خالد بعرض مرئي عن ربط الاحتياجات في قطاع التعليم من خلال المنصات الرقمية.كما قدمت جامعة القصيم عرض عن البرنامج التدريبي على الشهادات المهنية في التعليم الإلكتروني، فيما تحدثت جامعة الملك عبدالعزيز عن جوائز التميّز والإبداع في التعليم الإلكتروني، وقدمت جامعة الباحة عرضاً عن منهجية تطوير المقررات الإلكترونية.وخلص الاجتماع العاشر للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات السعودية إلى مجموعة من التوصيات التي ستسهم – بمشيئة الله – في دعم مسيرة التعليم الإلكتروني بالمملكة وتطويرها.// انتهى //15:50ت م0145