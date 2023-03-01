الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسنظمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اليوم ، الملتقى الثقافي التوعوي بالشراكة مع الجمعية السعودية للأمراض المعدية لدى الأطفال، بعنوان: " التطعيم بين الواقع والمفاهيم الخاطئة".وفي مشاركة لأستاذ طب الأطفال واستشاري الأمراض المعدية بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور فهد الزامل خلال الملتقى ، نفى وجود علاقة بين اضطراب طيف التوحد وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية، مبينًا أن هناك العديد من الدراسات العالمية التي أكدت سلامة التطعيمات، وعدم وجود علاقة بين التطعيم والإصابة بالتوحد.وكشف أن هناك منظمات أو كيانات مدعومة من مسؤولين كبار في العالم هدفها بث الإشاعات التي تشكك المواطنين في العالم من جدوى اللقاحات وتأثيراتها الضارة، مبينًا أن هذا اللوبي قد يكون من أطراف تعمل لصالح شركات منافسة تعمل في نفس التخصص.وأكد الدكتور الزامل أهمية الاهتمام بتطعيم البنات من عمر 9 - 13 سنة بفيروس سرطان عنق الرحم، وكذلك اهتمام كبار السن بالتطعيم ضد الفيروس المسبب للحزام الناري.وأضاف بأن الأمراض الاعتيادية التي يتعرض لها الأطفال، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الكبد الوبائي (ب)، والحمى الشوكية، وفيروس إسهال الأطفال، والحصبة والحصبة الألمانية، جميعهم تحت السيطرة، منوهًا بأن الهدف الرئيس الذي تسعى له المملكة الإعلان الرسمي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض شلل الأطفال، وكانت المملكة أعلنت من قبل خالية من هذا المرض.// انتهى //15:51ت م0146