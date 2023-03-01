حجة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين .وراجع العيادات 1.678 مستفيداً خلال شهر يناير من عام 2023م ، منهم 210 مستفيدين في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و76 حالة في عيادة الطوارئ، و490 مستفيدا في عيادة الباطنية، و 28 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 839 فردا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 35 مستفيداً، بالإضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف .وفي الخدمات المرافقة استفاد 456 مستفيداً من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات .// انتهى //15:55ت م0147