اجتماعي / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تُواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين
الأربعاء 1444/8/9 هـ الموافق 2023/03/01 م واس
حجة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين .
وراجع العيادات 1.678 مستفيداً خلال شهر يناير من عام 2023م ، منهم 210 مستفيدين في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و76 حالة في عيادة الطوارئ، و490 مستفيدا في عيادة الباطنية، و 28 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 839 فردا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 35 مستفيداً، بالإضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف .
وفي الخدمات المرافقة استفاد 456 مستفيداً من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات .
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15:55ت م
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