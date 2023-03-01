جنديرس 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 11.156 بطانية و 11.156 مراتب أسفنجية في مدينة الباب وبلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعتان لمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 14.082 من متضرري الزلزال، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث .ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية .// انتهى //15:56ت م0148