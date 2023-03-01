اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في مديرية لعل بوره بأفغانستان
الأربعاء 1444/8/9 هـ الموافق 2023/03/01 م واس
كابل 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في منطقة قلعة ساربان بمديرية لعل بوره التابعة لولاية ننجرهار في أفغانستان ، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد .
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة .
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15:57ت م
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