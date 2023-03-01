كابل 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في منطقة قلعة ساربان بمديرية لعل بوره التابعة لولاية ننجرهار في أفغانستان ، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد .ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة .// انتهى //15:57ت م0150