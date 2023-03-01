الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بالتأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات" عند الشراء، وبشراء الإطار الأعلى كفاءة.وبينت أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة (استهلاك الوقود)، بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من ( ممتاز ) إلى ( سيء جداً)، حيث إن "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ "كفاءة الطاقة"، والثاني يُعنى بـ"التماسك على الأسطح الرطبة ".وأوضحت أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ" مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح. إذ ان الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.وبناء عليه تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من (ممتاز) إلى (سيئ جداً ).كما يُمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (taqa.gov.sa).// انتهى //17:21ت م0186