أبوعريش 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستقطب مهرجان محافظة "أبو عريش" للتسوق والترفيه، المقام حالياً بساحة الاحتفالات على الدائري الغربي للمحافظة، بين جنباته آلاف الزوار خلال ثلاثة أشهر، حيث استمتعوا بما يقدم من فعاليات وبرامج وأنشطة تستهوي اهتمام طبقات المجتمع المتعددة .ولاقت فعاليات المهرجان التي مُددت لشهرين تفاعلاً مثالياً من قبل الأسر والعوائل الذين حرصوا على الحضور والتفاعل مع ما يشهده المهرجان من تنوع سياحي، جعل منه الأفضل على مستوى المنطقة .ويترجم الإقبال اللافت للزوار على المهرجان، التميز والتنوع الملموس في فعالياته وبرامجه وأنشطته، التي تتضمن خيمة تسويقية وترفيهية، ومسرحاً للطفل، ومدينة ألعاب، إلى جانب ركن لعرض احتياجات الأسرة من المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من البرامج والمسابقات المتنوعة، والعروض الفنية والمسرحية، التي ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، حيث يتاح للزوار فرصة شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة مدة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية .// انتهى //17:24ت م0187