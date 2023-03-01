جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واستقام يوم السبت المقبل، مبادرة "جدة تتحرك" في نسختها الثانية بتنظيم من غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية وبالمشاركة مع وزارة الرياضة وأمانة جدة وعدد من القطاعات الحكومية، وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية الرياضة وتعزيزًا للصحة العامة في إطار جودة الحياة.وتأتي المبادرة لمواكبة برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 ، وهو برنامج يعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال إقامة فعاليات وتحديات لتحفيز أفراد المجتمع لممارسة المشي أو الجري في العديد من المواقع ومشاركتها افتراضياً.وتشتمل مبادرة "جدة تتحرك 2" على مسيرة المشي ، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال، إضافة إلى ممارسة اليوغا لتجربة رياضات جديدة مع الاتحادات والمجموعات الرياضية ( لجميع الأعمار) ، بالإضافة إلى التحدي الافتراضي من خلال المشي مسافة 10 كم في أي موقع في جدة (يشمل ممشى الواجهة البحرية وعددًا من المسارات الإضافية).// انتهى //17:30ت م0188