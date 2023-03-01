الرياض 9 شعبان 1444 الموافق 1 مارس 2023 واسنظَّمت عمادة شؤون الطالبات ممثَّلة بإدارة صحة نورة وإدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم فعاليات رياضية متعددة؛ لتوعية المجتمع بأهمية تعزيز صحة الأفراد، وتبنِّي نمط حياة صحية، تزامنًا مع اليوم الخليجي للمُدن الصحيَّة، وذلك في النادي الصحي للسيدات بالجامعة.وأوضحت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، بأنَّ هذه الفعاليات المقامة بالتزامن مع اليوم الخليجي للمُدن الصحيَّة، تأتي ضمن حزمة من الجهود في إطار مشاركة الجامعة لتحقيق أهداف برامج التحول الوطني، التي تسعى المملكة من خلاله إلى خلق مجتمع حيوي، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحيَّة، بما يتسق مع هدف الجامعة الإستراتيجي حياة جامعية داعمة للصحة.ومن جانبها؛ ذكرت المشرفة على إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة دنيا الفراج، أهمية هذا الحدث، ودوره في ترسيخ المفاهيم الصحيَّة، وتعزيز الوعي بمفهوم المُدن الصحيَّة، وأهمية مشاركة الجامعة بتنفيذ برنامج متنوع يشمل حزمة من الفعاليات الرياضية للسيدات، مثل: الدراجات الهوائية، والمباريات الودية لكرة الطائرة، بالإضافة إلى بعض الرياضات الدفاعية كرياضة الجودو، بمشاركة 300 من طالبات ومنسوبات الجامعة وسيدات المجتمع.يُشار إلى أنَّ 1 مارس من كل عام اُعتمد ليكون اليوم الخليجي للمُدن الصحيَّة من قِبَل اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف توحيد الدور الخليجي في إبراز الأهداف التنموية لبرنامج المُدن الصحيَّة، من أجل تعزيز صحة الفرد، وخفض العبء الاقتصادي للرعاية الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.//انتهى//17:30ت م0189