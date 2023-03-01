رفحاء 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشَّن محافظ رفحاء فراج العماني , اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ٢٠٢٣م، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية", بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة المقدم حسن الشمري.واطلع العماني خلال التدشين، على برامج وفعاليات الدفاع المدني ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية، وأهميتها بالمحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.وأوضحت إدارة الدفاع المدني برفحاء أن الفعاليات تشمل العديد من المعروضات وتوزيع البروشورات والمطويات التوعوية الهادفة لتعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، ورفع الوعي والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر بما يسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان صحة وسلامة الجميع.// انتهى //17:36ت م0193