المدينة المنورة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفل جائزة التميز في دورتها السادسة لعام 1443هـ - 1444هـ للمبدعين والمتميزين على مستوى إدارات الرئاسة ووكالتها بالمسجد النبوي، وذلك في قاعة الشيخ الحصين بمبنى وكالة شؤون المسجد النبوي.وألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة خلال الحفل عبر فيها عن سروره بأنه انضم هذا اليوم إلى ركب المتميزين في الجائزة بدورتها السادسة لعام ١٤٤٤هـ، شاكراً الله على فضله ثم الشكر لولاة الأمر- حفظهم الله -على مايقومون به من رعاية جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة جميع الأجواء المتميزة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.وأضاف معاليه: هذه الجائزة عظيمة في فكرتها ومسددة في رؤيتها ونبيلة في رسالتها وقيمة في قيمها ومباركة في أهدافها وأيضاً في حياديتها، مؤكداً أن دولتنا دولة التميز ورؤية بلادنا ٢٠٣٠ هي رؤية تميز وأبناء هذه البلاد وشعبها متميز ولله الحمد والمنة، ومنسوبو الرئاسة تميزهم واضح وملحوظ وليس بذلك غريباً.عقب ذلك ألقى نائب أمين الجائزة وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي عبدالرحمن بن راشد الصاعدي كلمة, أكّد خلالها أن جائزة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتميز في دورتها السادسة تحظى باهتمام قائد الجودة والتميز والإبداع بالحرمين الشريفين معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتجسد الجائزة في دورتها السادسة أروعُ معاني الشكرِ والوفاءِ والعرفانِ لكل مجتهدٍ ومميزٍ ومبدعٍ سخر عقله وجوارحه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.وأضاف : تنوعت الجائزة في هذا العام في الفئات التي تخص الأفراد والإدارات التي تواكب تطلعات الرئاسة وتحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية والتي بلغ عدد فئاتها (12) فئة شارك فيها (أكثر من 90 مشاركاً ومشاركة) وعمل على تقيم هذه الملفات (20) مقيماً داخلياً من أبناء الرئاسة والوكالة، وكُوِنت لجنة تحكيمٍ خارجية شارك فيها نخبة من أعضاء المجلس السعودي للجودة.وفي ختام الحفل تم تكريم المتميزين من منسوبي الرئاسة ووكالتها بالمسجد النبوي.يُذكر أن رؤية جائزة الرئاسة في دورتها السادسة هي الريادة في العمل المؤسسي والتميز في خدمة الحرمين، كما أن للجائزة أهدافًا منها استدامة العمل المؤسسي المتميز في جميع المستويات الإدارية والميدانية والارتقاء بمستوى الأداء في الجودة والتميز المؤسسي ونشر ثقافة الإبداع والإسهام في مواكبة المتغيرات والمستجدات إضافة إلى إبراز دور المتميزين وتكريمهم ودعم مكانتهم وإذكاء روح التنافس الإيجابي للإسهام في تحقيق الإبداع.// انتهى //17:38ت م0195