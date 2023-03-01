إسلام آباد 9 شعبان 1444 هـ الموافق 1 مارس 2023 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم عنصرين إرهابيين خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة كراتشي جنوب البلاد.وأوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة, أنّ العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، رصدت تحركات لعناصر إرهابية، وبناءً على تلك المعلومات, قامت وحدة مكافحة الإرهاب بمداهمة وكر للإرهابيين، وتمكنت من اعتقال عنصرين إرهابيين، وصادرت من حوزتهما كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.وأضاف أنّ المعتقلين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في مدينة كراتشي.// انتهى //18:28ت م0206