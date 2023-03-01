الرباط 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال الدورة الـ17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة 200 مشارك من 20 دولة متوسطية، ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين اقتصاديين.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من القضايا والموضوعات الراهنة المرتبطة بقضايا الهجرة، والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية، والأمن المائي، والتغيرات المناخية وحماية البيئة البحرية.كما سيُنتخب في هذه الدورة رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024، وستقدم عروض حول أعمال اللجان الدائمة المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن، والحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.// انتهى //18:49ت م0209