بغداد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور بغداد حالياً.وذكر بيان لمكتب السوداني أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، والتعاون في ملفات النازحين والدور الدولي المطلوب بهذا الملف، إضافة إلى مناقشة تحديات المناخ وحاجة العراق للمساعدة الدولية في ذلك.// انتهى //18:50ت م0210