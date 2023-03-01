الخرطوم 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستقبل رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور اللواء الركن ركن أبو بكر فقيري بمقر اللجنة بالخرطوم اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس.وقال فقيرى إن زيارة فولكر للجنة تعد ضمن مهام البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لمتابعة سير الترتيبات الأمنية ومسار دارفور خاصة، مشيرًا إلى أنه تم التطرق للإنجازات خلال الفترة الماضية وكذلك المعوقات التي تؤخر عمل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية عمل قوة حماية المدنيين بدارفور والتعاون بين اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات وبعثة يونتامس والتي تحقق تنفيذ برامج اللجنة.وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة ساعدت في تدريب وتأهيل القوة وأن الفترة المقبلة ستشهد سلامًا قريبًا وأن قوة حماية المدنيين وحفظ الأمن بدارفور سيكون لها دور كبير في بسط الأمن والاستقرار بدارفور.بدوره أوضح فولكر بيرتس أن التعاون مستمر بين البعثة واللجنة العسكرية العليا في حفظ السلام بدارفور، مشيدًا بالتعاون مع اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور بشقيها العسكري وحركات الكفاح المسلح.وقال إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور خاصة تدريب القوات التي تحفظ السلام.// انتهى //18:50ت م0211