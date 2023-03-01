القدس المحتلة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي، لرفع الحصار الإسرائيلي الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي أريحا ونابلس في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، والذي مس جميع مناحي الحياة للفلسطينيين، وتسبب بأزمة إنسانية.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: إنّ مواصلة الاحتلال تعطيل حياة الفلسطينيين، وشل حركتهم، وتحويل مدينتي أريحا ونابلس إلى معتقلات، يعد شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية، خاصة ما يتعلق بحرمان المرضى من الوصول للمستشفيات، وعرقلة سفر الفلسطينيين للخارج، مؤكدة أن هذا الحصار هو تصعيد خطير، ويعد شكلًا من أشكال نظام الفصل العنصري.// انتهى //18:51ت م0212