الخرطوم 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسنظمت جمعية الصداقة السودانية الأمريكية اليوم بالخرطوم بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالخرطوم بمجلس الصداقة الشعبية العالمية ومركز تطوير المشروعات الدولية الخاصة في السودان منتدى الأعمال السوداني الأمريكي بعنوان “دمج ومواءمة النظام المصرفي في السودان مع النظام العالمي” بمشاركة ممثلي بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني وعدد من المتخصصين في العمل المصرفي والخبراء والمهتمين في المجال.وناقش المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه البنوك والنظام المصرفي في السودان وبحث إدماج البنوك والنظام المصرفي بالسودان مع النظام المالي المصرفي العالمي والعقبات والمعالجات المطلوبة لربطه بالمنظومة المصرفية العالمية، إلى جانب استعراض العقبات التي ما زالت تواجه قطاعات الأعمال بالسودان في التعامل التجاري والمالي مع مختلف دول العالم.// انتهى //18:52ت م0215