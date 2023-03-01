إسلام آباد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسحسمت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية اليوم قرارها في قضية تحديد موعد عقد الانتخابات الإقليمية في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخواه، وأمرت بعقد الانتخابات في الإقليمين خلال 90 يوماً من حل البرلمانين الإقليميين.وأيدت المحكمة قرار الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أعلن قبل أيام عن عقد الانتخابات الإقليمية في التاسع من شهر أبريل المقبل.// انتهى //18:52ت م0216