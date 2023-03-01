الخرطوم 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسافتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، اليوم فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "جودة المياه وتأثيرها على الاستزراع السمكي"، والتي تنفذها المنظمة بمقر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة - محافظة الشرقية – بجمهورية مصر العربية، لصالح 15 مشاركاً من الكوادر العلمية بالجامعات ومراكز البحوث ومهندسي الإنتاج السمكي وشباب الخريجين، والمرشدين الزراعيين والباحثين بمجالات الثروة السمكية والباحثين الزراعيين، وذلك في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى خمسة أيامٍ وفقًا لبيان صادر عن المنظمة بالخرطوم إلى تعريف المشاركين بأهمية دراسة أثر التغيرات المناخية على جودة المياه داخل الأحواض، وتنمية معارف العاملين بالاستزراع السمكي في مجال إدارة المياه داخل الأحواض، والتعرف على النظم الحديثة في الاستخدام الأمثل للمياه داخل الأحواض، وكذلك التعرف على أهم مشكلات المياه داخل الأحواض وكيفية معالجتها.وتشتمل الدورة على عدة موضوعات تتناول الهائمات الحيوانية مكونًا أساسيًّا في الاستزراع السمكي، الأساليب الحديثة لمعالجة مخلفات المزارع السمكية، إدارة عناصر جودة المياه في أحواض الأسماك، الاحتياجات المائية لمزارع الأسماك، صحة الأسماك وعلاقتها بجودة المياه، والتهوية بالمزارع السمكية، والطحالب والاستزراع السمكي، وإدارة جودة المياه وتأثيرها على التغذية ونمو الأسماك، ومحددات جودة المياه في المزارع السمكية، والأخطاء الشائعة في الاستزراع السمكي.// انتهى //19:02ت م0218