الخرطوم 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسوقعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وهيئة المواصفات الصومالية بمقرها في الخرطوم اليوم، مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس.وقعت عن هيئة المواصفات السودانية المدير العام رحبة سعيد عبد الله، فيما وقعت عن المواصفات الصومالية حواء أحمد حسين.واتفق الطرفان على إيجاد آلية للتعاون الفني والعلمي في مجالات التقييس والمترولوجيا وتوكيد الجودة، وتقييم المطابقة، والفحص والاختبار، والاعتماد، والتدريب .ونصت المذكرة على تبادل المواصفات القياسية بين البلدين وتنسيق المشاركات والمناشط والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات.// انتهى //19:05ت م0219