الرياض 9 شعبان 1444 هـ الموافق 1 مارس 2023 م واسأعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية فتح باب التسجيل للأفراد والمؤسسات اليوم، من جميع أنحاء العالم، في الدورة الثانية "لجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية"، التي تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربيّة, وتقدير جهود العاملين في خدمتها أفرادًا ومؤسّسات، وتشجيعهم على نهضتها، والمحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها وتطوير طرق استخدامها .ويستمر التسجيل حتى 20 يونيو 2023، في الفروع الأربعة للجائزة، وهي: تعليم اللغة العربية وتعلمها، حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية.وتُعد الجائزة من المبادرات الأساسية التي أطلقها "المجمع" لخدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها، وتكريم المتميزين فيها، تحقيقًا لأهداف المجمع وبرنامج تنمية القدرات البشرية، كما تأتي جزءًا من سياق العمل التأسيسي المتكامل للمجمع المنبثق من "رؤية المملكة 2030"، واهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الهوية، وبعث الأصالة، وإثراء الإنسان في جوانب شخصيته ومهاراته.يُذكر أنّ المجمع وضع أربعة معايير للجائزة, الإبداع والابتكار، والتميز في الإنتاج، والشمولية وسعة الانتشار، إضافة إلى الفاعلية والأثر المتحقق؛ ولضمان تحقيق الأبعاد المحورية للجائزة، حرص المجمع على أنْ تشمل الجائزة الفروع الأساسية التي تشترك في ترسيخ الهوية اللغوية، وتتوجه إلى الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وقد بلغ مجموع الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات أكثر من مليون وستمئة ألف ريال, إضافة إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.ودعا المجمع المختصين والخبراء والمعنيين وذوي الجهود البارزة في اللغة العربية، على الصعيدين المحلي والعالمي، أفرادًا ومؤسسات، إلى الترشح لنيل الجائزة في أي من فروعها الأربعة، ضمن إطار الجائزة وجدولها السنوي، وذلك عن طريق الرابط: https://prize.ksaa.gov.sa/site/conditionsread.// انتهى //19:33ت م0222