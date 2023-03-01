الدمام 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أبرز وأهم الإنجازات الاستثمارية للأمانة , خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور الوكلاء ومسؤولي الأمانة .واستعرض الاجتماع، الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الاستثمارات والاستدامة المالية في الأمانة، وعناصر التمكين، ومؤشر القفزة بالإيرادات لإجمالي عائد القيمة السنوية، وكذلك مؤشر القفزة بالإيرادات لكامل مدة العقود الاستثمارية، وقائمة مبادرات الاستدامة المالية والخصخصة، وحصر مواقع الأصول الاستثمارية، ومؤشرات المتابعة الميدانية لمواقع العقود والفرص الاستثمارية لعام 2022م، إضافةً إلى أكبر العقود الاستثمارية، ورقمنة المنجزات، ومؤشر معالجة العقود الاستثمارية المنتهية عام 2022م، ومؤشر الفرص الاستثمارية المطروحة 2021 - 2022م، والخطوات الاستباقية لمنظومة الاستثمارات.واطّلع المهندس الجبير على دراسة تحليلية مقترحة لخطة الطرح المستقبلية من 2022 وحتى 2026، للمشاريع والفرص الاستثمارية، وأبرز المبادرات وفرص التأجير المؤقت، وعرض الاتفاقيات والعقود التي تم تطويرها، مؤكداً على أن تكاتف الوكالات والبلديات والإدارات يسهم في تحقيق الدعم والتمكين، وتسريع عجلة الأداء، للارتقاء بمستوى القطاع البلدي؛ مما سيؤثر على الانطلاقة التي تشهدها المنطقة الشرقية، لتحقيق نتائج جيدة خلال هذا العام والأعوام القادمة – بمشيئة الله -.بعدها تم عرض، أبرز المؤشرات لميزانية عام 2022 والمنصرف منها، ونسبة الصرف، ونسبة الصرف في أبواب الميزانية، كما تمت الإشارة لتحقيق مستهدفات وزارة المالية لعام 2022م، ومقارنة نسبة الأداء بين عامي 2021/ 2022م، بالإضافة إلى تحديث وأتمتة إجراءات الرقابة على إيرادات الأمانة وفقاً لنظام إيرادات الدولة.كما استعرض الاجتماع، استحداث منهجية استدامة التحصيل للأمانة، وأهم وأبرز إنجازات الأمانة في المشتريات، خلال عام 2022، والمتابعة والإشراف على سير العمل في مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة، ومشروع الأرصدة الافتتاحية، ومسك السجلات، وإنجازات المستودعات المركزية، خلال عام 2022م، إضافةً إلى مستهدفات الأمانة المالية والاستثمارية لعام 2023م.// انتهى//19:44ت م0224