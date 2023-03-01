برشلونة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسوقعت مجموعة stc الممكن الرقمي الأبرز في المملكة والمنطقة، اتفاقية إستراتيجية مع شركائها حول تقنية 5.5G المطورة، التي توفر أحدث التقنيات لمساعدة stc في بناء شبكات الجيل الخامس الرائدة وتقديم تجربة مميزة لعملائها وترسيخ أسس متينة للتحول الرقمي.وتؤكد مجموعة stc المُمكِّن الرقمي الرائد في المنطقة على بناء شبكة تقنية عالمية رفيعة المستوى لتقديم تجربة مبتكرة ومميزة لعملائها وإنشاء منصة رقمية للخدمات التقنية المبتكرة. ولدى مجموعة stc موارد غنية في النطاقات المتوسطة لتقنية "5G "التي بدورها تسهل الابتكار والتمكين وتوفر تجارب ريادية تقنية للعملاء، وأيضاً تطوير تقنيات الشبكة المتقدمة للمستوى.وستمكن تقنية النطاق الترددي الواسع النطاق المقدم من شركاء المجموعة من إنشاء مشغل افتراضي ضخم لتجربة 10 جيجابيت في الثانية بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة، ويمكن لتقنية ELAA الفريدة من نوعها ( وهي مجموعة من التقنيات الهوائية الواسعة والضخمة MIMO ) أن تحقق أداء عالي المستوى في جعل تجربة المستخدم أكثر تميزاً، وبالتالي أصبحت شبكة الجيل الخامس المتقدم أساساً لتقديم الخدمات التقنية في مجال قطاع الاعمال، مثل شبكة 5G المستقلة (5G Standalone) ، وتجزئة الشبكة وغيرها.يذكر أن stc هي شركة رقمية رائدة تركز على الابتكار والتوسع في مجالات رقمية أبعد، وهي الممكن الرقمي لرؤية المملكة 2030، وعبر بنيتها التحتية تقدم stc مختلف الحلول الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد في مجالات متعدّدة تشمل الاتصالات، وتقنية المعلومات، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات الرقمية المتطورة، وهي بذلك تقود التحول الرقمي محلياً وإقليمياً. كما تركز stc على تنفيذ المبادرات وانتهاز الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الأفراد.// انتهى //19:57ت م0228