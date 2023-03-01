الرباط 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعاً بنسبة 0.59%، عند 10.842,62 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.54% ليستقر عند 870,1 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.56% بمجموع 822,45 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على تراجع بنسبة 0.49% إلى 9.922,27 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 71 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 567 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:23ت م0231