الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسرأس معالي وزير الدولة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الاجتماع الخامس في دورته الرابعة بحضور أعضاء المجلس، في مقر الهيئة بالرياض .وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا أن المجلس ناقش واطّلع على ما استجد من التوصيات بشأن أعمال الهيئة وتقرير عن أموال القاصرين وعقارات الغيب والمجاهيل، و اعتمد المجلس عددًا من التوصيات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله .// انتهى //20:41ت م0233