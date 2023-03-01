العلا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسعقدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز،اليوم،ورشة عمل حوارية لمناقشة العناية بالمواد التاريخية الخاصة بتاريخ العلا،بحضور معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري،والمدير التنفيذي المكلف بإدارة المجموعات بالهيئة الملكية لمحافظة العلا،الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني،وعدد من الأكاديميين،والمختصين،والمهتمين بالمجالات التاريخية .وبدأت الورشة بالجلسة الأولى بنبذة عن مشروع الحفظ،عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مصوراً عن دارة الملك عبدالعزيز والأهداف المرجوة منها وخططها المستقبلية، والانجازات التي تحققت منذ تأسيسها،تلتها جلسة حوارية عن أهم مصادر المواد العلمية التاريخية،وكيفية المحافظة عليها وحفظها،ودور المجتمع المحلي والهيئة الملكية لمحافظة العلا في ذلك،وتم خلال الورشة مناقشة العديد من الموضوعات والمقترحات والأسئلة التي تقدم بها الحضور .وتهدف الهيئة من عقد الورشة إلى حث الأهالي ودعوتهم للتعاون مع المشروع، بعرض ما لديهم من مواد علمية ومصادر تاريخية تشمل: الوثائق، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والتسجيلات وغيرها؛ ليجري خدمتها بأفضل وسائل التعقيم والترميم والرقمنة والتصنيف،حيث انعقدت النية على تنفيذ مشروع لحفظ وترميم ورقمنة المواد العلمية والمصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ وثقافة وتراث محافظة العلا،في معمل متخصص لإجراء تلك العمليات .وتأتي الورشة بناءً على اتفاقية التعاون الثقافي المبرمة بين الهيئة والدارة، بهدف حفظ التراث وتوثيقه في العلا وتيماء وخيبر، وذلك في إطار جهود الطرفين في العناية بكل مصادر التراث المادية وغير المادية . // انتهى //20:41ت م0234