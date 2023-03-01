إسبو 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في جمهورية فنلندا، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة، والتي تستمر لمدة يومين.وقام معاليه بجولة في مدينة إسبو الفنلندية، التقى خلالها بأعضاء مجلس المدينة التي تشتهر بكونها حاضنة لكبرى الشركات الفنلندية، خصوصاً في مجال التكنولوجيا.و زار الحقيل وزارة النقل والاتصالات، حيث التقى معالي وزير النقل والاتصالات تومي هاراكا، وبحث الطرفان تبادل التجارب والخبرات وأبرز التحديات في المجالات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما التقى معاليه بممثلين عن صندوق الابتكار الفنلندي "سيترا" والمعهد الفنلندي للبيئة "سيك".كما زار معاليه مقر وزارة البيئة الفنلندية، حيث التقى معالي نائب وزير البيئة السيدة تيرهي لاتونن، واستعرض الجانبان تجارب الدولتين في مجال البيئة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات والعمل على توثيق وتعزيز التعاون، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين.و التقى الحقيل معالي وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية في دولة فنلندا فيل سكيناري، وذلك في إطار تطوير العلاقات السعودية الفنلندية في مجال التجارة الخارجية، واجتمع بعد ذلك بوكيلة وزارة الدولة للتجارة الدولية نينا فاسكونلاهتي، وأكد خلال اللقاء أهمية العلاقات القائمة بين البلدين.// انتهى //21:25ت م0240