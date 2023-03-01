الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسوقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مساعدات إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في جمهورية بنغلاديش، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تأمين وتوزيع 6.285 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في مناطق سيلهت، كوم فاني غنج، غو وينغات، بيسؤم فور، طاهر فور، نترو غونة، يستفيد منها 25.140 فرداً.ويأتي ذلك ضمن جهود المركز للاستجابة العاجلة للدول والشعوب المتضررة في مختلف الأزمات والكوارث التي تمر بهم.// انتهى //21:34ت م0244