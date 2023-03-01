الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسوقَّعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في إطار جهودهما في دفع وتشجيع التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي؛ بهدف توعية المجتمع بأخطار المخدرات، وتبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات حول المخدرات.ووقَّع مذكرة التعاون مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.وأكد الجانبان - خلال الاتفاقية- تعاونهما لتفعيل أنشطة ثقافية وتوعوية عن المخدرات، ووضع خطة مشتركة لتأسيس "مركز دراسات وبحوث" وتفعيل مكتبة المديرية العامة لمكافحة المخدرات.// انتهى //21:34ت م0245