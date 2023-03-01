أريحا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني - اليوم- متأثراً بجروحه التي أُصيب بها بنيران جيش الاحتلال بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً في العشرينات من عمره استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها، خلال اقتحام جيش الاحتلال - اليوم - مخيم عقبة جبر في أريحا، ومحاصرتها منزلاً فلسطينياً.وعلى صعيد متّصل أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم، كما اعتقل الجيش ستة فلسطينيين.// انتهى //22:24ت م0250