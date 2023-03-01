سياسي / استشهاد شاب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في أريحا
الأربعاء 1444/8/9 هـ الموافق 2023/03/01 م واس
أريحا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس
استشهد شاب فلسطيني - اليوم- متأثراً بجروحه التي أُصيب بها بنيران جيش الاحتلال بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً في العشرينات من عمره استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها، خلال اقتحام جيش الاحتلال - اليوم - مخيم عقبة جبر في أريحا، ومحاصرتها منزلاً فلسطينياً.
وعلى صعيد متّصل أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم، كما اعتقل الجيش ستة فلسطينيين.
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22:24ت م
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