حائل 9 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسافتتح صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز،أمير منطقة حائل اليوم في محافظة الشنان بمنطقة حائل توسعة مصنع المراعي للدواجن (مصنع الدواجن الثالث) ومصنع المخبوزات.وقام سموُّه بجولة على مصانع المراعي في المنطقة، شملت المصنع الثالث للدواجن الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 50 مليون طائر ، ومصنع المخبوزات الذي ينتج في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون قطعة من المخبوزات سنوياً، وكذلك محطة الطاقة الشمسية التي تنتج 22 جيجا وات ساعة / سنوياً.ورافق سموَّه خلال الجولة صاحبُ السموِّ الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير،رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل ، ومعالي رئيس هيئة الأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس ، والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر ، وعدد من المسؤولين في منطقة حائل.وثمَّن سموُّ أميرِ منطقة حائل جهود الشركة في صناعة الغذاء والمشروبات في المنطقة والعالم،والدور المتنامي للشركة في تحقيق مستهدفات المملكة في الأمن الغذائي، واصفاً تدشين المراعي مشاريعَها في حائل بأنها تمثل 100% وطنية، ونسبة 100% اقتصاد، ونسبة 100% صناعة، ونسبة 100% مسؤولية".من جانبه،عبَّر سموُّ الأميرِ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير،عن بالغ شكره وتقديره لسموِّ أميرِ منطقة حائل لافتتاح المصنع الثالث للدواجن ومصنع المخبوزات بمنطقة حائل، مبيناً أن هذين المصنعين يضيفان حلقة جديدة إلى منظومة الأمن الغذائي الوطنية؛تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع صناعة الغذاء في المملكة من قبل خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،سموِّ وليِّ عهده الأمين صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.وأوضح سموُّ رئيسِ مجلس إدارة شركة المراعي أن مجموع استثمارات المراعي في منطقة حائل منذ العام 2009م حتى اليوم يبلغ حوالي (ثمانية مليارات ونصف مليار ريال)، في مزارع أمهات الدجاج ، ومزارع الدجاج اللاحم، ومصانع تجهيز الدواجن وتغليفها، بالإضافة إلى مصنع المخبوزات، مشيراً إلى أنه سيبلغ مجموع استثماراتها في المنطقة بنهاية عام 2026م (أربعة عشر مليار ومئتي مليون ريال)، وأن التوسعة الجديدة ستضيف إلى الطاقة الإنتاجية لمصانع المراعي للدواجن50 مليون طائر؛لترتفع بذلك الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 250 مليون طائر سنوياً، تمثل ما نسبته (11%) من قطاع الدواجن في المملكة، و(34%) من قطاع الدواجن الطازجة، منوهاً بأنه سترتفع إنتاجية الشركة بانتهاء مشروع الدواجن في محافظة الشملي مع مجموعة استثمارات أخرى لتصل إلى (أربع مئة وخمسين مليون) دجاجة سنوياً".وأفاد سموُّه أن مصنع المخبوزات الجديد يمد المنطقة وما حولها بـ أربع مئة وثلاثة عشر مليون قطعة من المخبوزات سنوياً، جنباً إلى جنب مع مصانع الشركة للمخبوزات في الخرج وجدة التي تخدم المملكة حالياً بإنتاج يصل إلى مليار وثمان مئة مليون قطعة مخبوزات سنوياً، تمثل ما نسبته 56% من إجمالي قطاع سوق المخبوزات المغلفة في المملكة" ، مشيراً إلى أن عدد موظفي المراعي في منطقة حائل يبلغ في الوقت الحالي حوالي (ستة آلاف وخمس مئة موظف) في موقع الشركة بمحافظة الشنان وسيزيد العدد ليصل إلى (عشرة آلاف وخمس مئة موظف) عند اكتمال مشروع الشملي - إن شاء الله- حيث تستمر المراعي بتحقيق أعلى نسب التوطين في النطاقين الماسي والأخضر المرتفع".وأضاف أن شركة المراعي أنشأت في منطقة حائل محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ (اثنين وعشرين جيجا وات ساعة سنوياً)، ستسهم مع المحطة الأخرى التي أنشأتها الشركة في محافظة الخرج قبل سنوات قليلة في إزاحة (ثلاثة وثلاثين ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً)، ما يعادل عملية تنقية أكثر من مليون شجرة.من جانبه، قدَّم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ، تهنئته لشركة المراعي على دورها المتنامي في الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي للمملكة ، مؤكداً أن تدشين المراعي مصنعاً للمخبوزات وآخر للدواجن؛لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعين كبيرين،بالإضافة إلى تدشين محطة للطاقة الشمسية، واستثمارات الشركة المستقبلية في قطاعات الغذاء المختلفة التي تصب كلها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعكس دور القطاع الخاص الرائد في القطاع الغذائي .من جهته، هنَّأ معالي المهندس أسامة الزامل شركة المراعي على هذه الخطوة التي تجدد التأكيد على ريادتها الوطنية وشمولية خططها لخدمة المملكة، مؤكداً أن المراعي نموذج رائد كعملاق صناع الغذاء في المنطقة والعالم بأسره،من الشركات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة للوطن، وتعزِّز موقع المملكة الريادي في مختلف الأنشطة.وأضاف معاليه أن قطاع صناعة الأغذية هو أحد القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة والقطاع الأهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يسهم فيه عملاق صناعة الغذاء في المنطقة والعالم شركة المراعي بدور ريادي ودور محوري في تنمية المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد المحلية، كما أن هذا القطاع يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية التي سجلت رقماً غير مسبوق خلال النصف الأول من العام الماضي بأكثر من 164 مليار ريال.يجدر بالذكر أن المراعي تمتلك 14 مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية، منها 8 مصانع في المملكة،بينما تتوزَّع بقية المصانع في الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن.// انتهى //23:04ت م0257