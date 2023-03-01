مسقط 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي،حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس، حضره صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال،رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( إجفند ) ،رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إلى جانب عدد من المسؤولين في السلطنة.وعدَّ السفير العنزي هذه المناسبة بأنها يوم فخر واعتزاز للسعوديين، وأن الماضي العريق وما حققته الدولة خلال ثلاثة قرون من أمن وتنمية واستقرار يشكل حافزاً لبناء الحاضر وتخطيط المستقبل، مشيراً إلى ما حققته المملكة من تطور واسع في السنوات الماضية وفق رؤية المملكة 2030، وحضورها الفعال على الساحة الدولية.وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.وتضمَّن الحفل عروضاً مرئية وفلكلورات شعبية ومأكولات سعودية.// انتهى //23:19ت م0260