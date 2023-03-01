جنيف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسعقدت اللجنة الدولية المعنية بمراجعة اللوائح الصحية الدولية اجتماعها الموسع الثاني في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، والمدير العام السابق لوزارة الصحة النيوزلندية الدكتور آشلي روبن بلومفيلد.وأكمل ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بنجاح في هذا الاجتماع الجولة الأولى من المناقشات المكثفة حول أكثر من 300 تعديل مقترح على بنود هذه اللوائح.وتأتي التعديلات المقترحة استجابة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد19؛ حيث شددت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، وهي أيضا الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية، على أهمية تعزيز بناء القدرات، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة، وتعزيز التعاون، وتبادل المعلومات، وسبل الاستفادة من التقنيات الحديثة لدرء المخاطر الصحية المتعلقة بالسفر الدولي.وتستمر اللجنة في عملها للوصول إلى توافق حول تعديلات اللوائح الصحية الدولية؛ ومن المقرر تسليم التعديلات المتفق عليها الى الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2024 لاعتمادها.يُذكر أن اللوائح الصحية الدولية الحالية دخلت حيز التنفيذ في عام 2005م، وتُعد الأداة القانونية الوحيدة المتفق عليها بين دول العالم في مجال الاستعداد، والتصدي لتفشيات الأمراض المعدية، والمخاطر الأخرى المهددة للصحة العامة.// انتهى //00:04ت م0001