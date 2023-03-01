الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوقّعت مجموعة stc الممكن الرقمي الأبرز في المملكة والمنطقة اتفاقية مع برنامج شريك "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، كما وقعت اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري EMC.ويؤكد مشروع الكابلات البحرية مكانة المملكة كمركزًا رقميًا رائدًا، كما سيشجع المزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية.وسيعمل على مواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات وضمان سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم.كما يقدم مسارات غير تقليديه مما يرفع كفائه الأداء ورفع الاعتمادية بالكابلات الدولية وخاصة التي استثمرت فيها مجموعة stc وذك لما يمثله موقع المملكة الاستراتيجي.ويأتي الكابل البحري (EMC) كجزء من خطة التحول الرقمي الإستراتيجي للمنطقة، ويرسخ مكانة السعودية على خارطة الدول المتقدمة رقمياً، حيث يسهل تدفق البيانات على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنية مجموعة stc الرقمية المتقدمة.وتسعى المجموعة للإسهام بجذب الاستثمارات العالمية كمزودي الخدمات السحابية وشبكات توصيل المحتوى التي تسهم في تمكين أهداف المملكة الرقمية عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى توطين المحتوى مما يزيد الاستفادة من البنية التحتية الأساسية، وزيادة جودة خدمات الأنترنت المقدمة وضمان الاتصال المستمر للبيانات الذي سينعكس بشكل إيجابي على تجربة المستفيدين من الخدمات، فضلاً عن ضمان استمرارية الأعمال كعنصر جذب إضافي للتنمية والاستثمار الاجنبي عبر تنويع جديد لمسارات الكابلات البحرية التي تربط المملكة بقارة أوروبا.يذكر أن برنامج شريك "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، يقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات متعددة من بينها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتنوع الدعم بما يخدم جميع الشركات لتسريع الاستثمارات المحلية.// انتهى //00:05ت م0002