الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، إثر تصادم قطارين في مدينة لاريسا.وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".// انتهى //00:41ت م0007