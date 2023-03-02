الرباط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الحالية التي تتمثل في النزاعات المسلحة والاضطرابات الاقتصادية والكوارث المناخية والأوضاع الاجتماعية وغيرها.وقال غوتيريش في كلمة مسجلة موجهة الى المشاركين في الدورة الـ 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها المغرب، إن سيادة القانون مبدأ أساسي يحمي الفئات الهشة ويمنع التمييز ويعزز التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، مشددا على أهمية سيادة القانون في توفير حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة المتوسطية والعالم.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة البرلمانيين إلى جعل الشعوب في صلب اهتماماتهم وعدم إقصاء أية فئة منهم، من خلال سن التشريعات ووضع السياسات التي تمس حياة الناس وتعزز الحوار البناء، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز سيادة القانون وبناء عالم آمن ومستقر للجميع.// انتهى //02:18ت م0010