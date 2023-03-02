الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسحقق مالك الهجن عبدالعزيز معلاء عليان السهلي كأس الموسم للنقاط، بحصوله على 86 نقطة، متفوقاً على منافسيه سليمان سلامة بن رويشد الجهني (18.5 نقطة )، وفهد فهيد بن علي الهاجري (17 نقطة)، وأحمد سلطان خليفة السويدي الإمارات (12 نقطة)، وعايض بن رفعان القحطاني السعودية (12 نقطة)، مؤكداً علو كعبه وإيفائه بالوعد الذي قطعه قبل بداية الموسم بحصد العديد من الجوائز.وجاء فوز السهلي بمشاركته بالهجن التي يملكها في مسابقات ماراثون اليوم الوطني، وكأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأس وزارة الرياضة، ودوري هجان، ما أهله لحصد نقاط توجته بطلاً للموسم بدون منازع، مبدياً فخره وسعادته بالتفوق الذي حققه خلال موسم 2022 – 2023م، مؤكداً أنه سعى بقوة للحصول على كأس الموسم، بعد إعداد هجنه جيداً للمنافسات المختلفة، إلى أن تحقق هدفه، مشيراً إلى أنه لا يزال يخطط للمزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة، خاصة في مسابقات كأس العلا للهجنوثمن عبدالعزيز السهلي الدعم الكبير الذي تجده رياضة الهجن من القيادة الرشيدة -حفظهما الله- ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اللذان سخرا جميع الإمكانيات لتطوير رياضة الهجن.وتتمثل شروط وأحكام جائزة كأس الموسم للنقاط، في احتساب النقاط في الأشواط العامة، وأن تكون ملكية المطية المشاركة في المسابقة تامة 100%، أو بنسبة شراكة من 50% إلى أقل من 100%، ولا يتم اعتماد النقاط إلا بعد نهاية آخر مسابقة، وبعد الإعلان عن النتائج النهائية، وفي حال ظهور مواد منشطة أثناء الفحص المخبري في أحد المطايا المشاركة يتم استبعاد نقاطها الحاصلة عليها فقط، أما في حال تساوي النقاط بين مالكين أو أكثر يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على رموز خلال المسابقات المعتمدة (أو أكثرهم تسجيلاً لأفضل توقيت زمني)، وعند انتقال ملكية أي مطية فائزة بالمركز الأول في المسابقات المعتمدة إلى أحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم إضافتها للمالك الجديد.// انتهى //02:34ت م0011