الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستنطلق اليوم مباريات الدور التمهيدي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، بمباراتين تجمع الأولى بين ناديي ارتا سولار من جيبوتي وفولكان من جزر القمر، والثانية بين ناديي فحمان اليمني وهورسيد الصومالي على الملعب الرديف الرئيس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.ويأتي الدور التمهيدي الذي سيقام خلال الفترة من 2 ـ 5 مارس الجاري لتحديد هوية النادي المتأهل إلى الدور الأول من البطولة، فيما ستجرى قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.// انتهى //02:34ت م0012