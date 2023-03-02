جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واستغلب فريق الأهلي على ضيفه فريق جدة، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في ختام منافسات الجولة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم .وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مودو بارو عند الدقيقة "51", مانحاً الأهلي 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الحزم "المتصدر"، بينما تجمد رصيد فريق جدة عند النقطة 29 بالمركز الثامن.// انتهى //02:37ت م0013