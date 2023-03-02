نجران 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسنظم ميدان فروسية نجران، أمس، حفل سباقه الـ19 والختامي للموسم الحالي، على كأس إمارة منطقة نجران، والدعم المالي المقدم من أحد رجال الأعمال, بحضور وكيل إمارة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وتكون السباق من سبعة أشواط، خصص الشوط الأول للخيل العسائف إنتاج "مفتوح"، ومسافته 1200 متر، وحقق المركز الأول فيه الجواد "أبو فوزان" للمالك علي خرصان آل زمانان، والشوط الثاني للخيل العربية مواليد 2020 "مفتوح"، ومسافته 1400 متر، وحصل الجواد "اس تارا" للمالك مبارك حسين آل زعمان على المركز الأول، فيما خصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج مبتدئة وثالثة، ومسافته 1400 متر، وحصل على المركز الأول الجواد "بوتان" للمالك علي خرصان آل زمانان، والشوط الرابع للخيل الإنتاج مواليد 2019 "مفتوح" ، ومسافته 1600 متر، وحقق المركز الأول الجواد "نهار العيد"، للمالك مانع يحيى آل زمانان، وحصدت الفرس "مجمهرة" للمالك معجب آل الحارث المركز الأول في الشوط الخامس المخصص للأفراس إنتاج "مفتوح" ومسافته 2000 متر.فيما خصص الشوط السادس للخيل العربية "مفتوح" ومسافته 1400 متر، وحقق الجواد " مرهق آل جفيرات" للمالك مبارك حسين آل زعمان المركز الأول فيه، والشوط السابع "الكأس" خصص لخيل الإنتاج "مفتوح"، ومسافته 1400 متر، وحصد الجواد "واهي" للمالك علي هادي آل شرية المركز الأول.وفي ختام الحفل سلم وكيل الإمارة المكلف الكأس للفائز بالشوط الرئيس، كما سلم الفائزين بالأشواط جوائزهم المالية والعينية.// انتهى //02:38ت م0014