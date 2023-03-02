لندن 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسحقق أرسنال فوزاً كاسحاً بنتيجة 4-صفر على منافسه إيفرتون المهدد بالهبوط ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.وزاد أرسنال رصيده إلى النقطة 60 من 25 مباراة، فيما تجمد إيفرتون في المركز 18 برصيد 21 نقطة.وفي مباراة ثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون واندرارز بثنائية الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح مقابل لاشئ.وبهذه النتيجة عزز ليفربول رصيده إلى المركز السادس محققاً 39 نقطة.// انتهى //06:05ت م0020