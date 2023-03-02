بكين 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يزور بكين حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس الصيني عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع بيلاروسيا لتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية على مستوى عال.بدوره، قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا مستعدة لتعزيز التنسيق مع الصين في القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية والالتزام المشترك بحماية الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.// انتهى //07:07ت م0022