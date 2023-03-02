موسكو 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، سواحل جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا.وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 183 كم جنوب شرقي جزيرة إيتوروب التابعة للجزر، وعلى عمق 33 كم.ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.// انتهى //08:34ت م0027