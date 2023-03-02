حقل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسدشّن محافظ حقل خالد الخريصي أمس في مكتبة بمبنى المحافظة ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" بحضور مدير ادارة الدفاع المدني المكلف ملازم أول عادل المطيري.واطلع الخريصي خلال التدشين، على برامج وفعاليات الدفاع المدني ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية، وأهميتها بالمحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.من جانبه أوضح المطيري أن الفعاليات تشمل معرض توعوي وتوزيع البروشورات والمطويات التوعوية الهادفة لتعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، ورفع الوعي والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر بما يسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان صحة وسلامة الجميع.// انتهى //08:38ت م0028