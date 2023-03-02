نجران 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأصدرت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد, 168 شهادة احترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني لستة وخمسين خريجًا وخريجة من برنامج ماجستير تقنيات التعليم المهني لعام 1443 / 1444هـ.وتشمل الشهادات مجال تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني ( OTT )، وتصميم خبرات التعليم الإلكتروني ( eLXD )، إضافة إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني ( eLQA )، وذلك بعد أن تمت مواءمة متطلبات البرنامج مع كفايات الشهادات المهنية الاحترافية من خلال مبادرة "مكّن" التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بهدف تمكين الطلبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني من الحصول على "المستوى التأسيسي" للشهادات المهنية الاحترافية، وإكسابهم المهارات والممارسات اللازمة في المجال طبقًا لأعلى المعايير العالمية لزيادة فرصهم وتنافسيتهم في سوق العمل.يذكر أن جامعة نجران انضمت شريكًا إلى مبادرة "مكن" في سبتمبر من العام الماضي، وذلك امتدادًا للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها العمادة لتعزيز جودة مخرجات الجامعة بما يواكب التطلعات المستقبلية الوطنية.// انتهى //08:39ت م0029