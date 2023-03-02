القدس المحتلة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي من تصعيده في الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، والتي تواصل حصارها لليوم الثالث على التوالي، كما تطرقت إلى استمرار عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية.وسلطت الضوء على ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والدولية المنددة بتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف "سموتريتش"، الذي دعا فيها لمحو بلدة حوارة في مدينة نابلس، وقد وصفتالحكومة الفلسطينية تلك التصريحات بالإرهابية، واعتبرتها تحريض على التصعيد، لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، كما وصفت الخارجية الأمريكية تصريحات الوزير المتطرف أنها غير مسؤولة.واهتمت صحف الخميس بردود الفعل الفلسطينية المنددة بما يسمى " قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين، المخالف للقوانين الدولية، واعتبرته عملية شرعنة لقتل الفلسطينيين، وتأكيد هيئة شؤون الأسرى أن الاحتلال يمارس عمليات القتل اليومي للفلسطينيين، وكان آخرهم استشهاد شاب في أريحا.وأشارت إلى إعلان البنك الدولي عن تقديم 73 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي، وتوفير الخدمات البلدية في فلسطين.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان والتي بدأت بتسعير بضائعها بالدولار، تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في خضم انهيار اقتصادي متسارع، فقدت معه العملة الوطنية قيمتها تباعاً.// انتهى //08:43ت م0030