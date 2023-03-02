الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسغادر، رئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي والوفد المرافق له الرياض اليوم.وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إريتريا صقر بن سليمان القرشي و مندوب المراسم.// انتهى //08:44ت م0031