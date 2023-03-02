القدس المحتلة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها لقرى في جنين، كما اعتقلت سبعة فلسطينيين في القدس وبيت لحم.في السياق ذاته، أعلن في مدينة أريحا التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصارها لليوم الرابع على التوالي عن الإضراب الشامل، وذلك تنديداً باستشهاد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة حبر في أريحا.// انتهى //08:50ت م0032