الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسعقد الاتحاد السعودي للخماسي الحديث اجتماعاً تنسيقياً مع نظيره الإماراتي بمقر الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد حسين العبدالوهاب، ومن الجانب الإماراتي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الدكتورة هدى المطروشي، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات سعيد عبد الغفار .وناقش العبدالوهاب مع رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي مبادرات تتضمن آليات التعاون بين الاتحادين في مجال إعداد واعتماد اللوائح التنظيمية، وتشكيل اللجان، وعقد دورات فنية، وأخرى للحكام، إضافةً لتنظيم البطولات .واتفق الجانبان على إطلاق مبادرة إنشاء اتحاد خليجي للعبة الخماسي الحديث، وذلك لانتشار اللعبة في دول الخليج، إضافةً لوجود لدى العديد من دول الخليج اتحادات خاصة باللعبة، كما تم البحث في تبادل الزيارات ومشاركة لاعبي الاتحادين في البطولات والفعاليات التي ينظمها أي الجانبين، وكذلك تم الاتفاق على استضافة الاتحاد السعودي لقاءً لإبرام اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحادين يتم تحديده لاحقاً .ورحبت الدكتورة هدى المطروشي من جانبها بالوفد السعودي, مبينةً أن الاتحاد الإماراتي لديه استراتيجية طويلة المدى للانفتاح على الاتحادات الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات، وأن هذا الاجتماع هو ترجمة لأهداف الاتحاد الإماراتي حيث يكون الاتحاد السعودي أول اتحاد يتم التنسيق معه لنشر رياضة الخماسي الحديث حيث تطابق البيئة الرياضية في البلدين الشقيقين.// انتهى //08:54ت م0034