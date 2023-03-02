جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساختتم في جدة أمس ، معرض برنامج حاضنة مشاريع الاستثمار الاجتماعي "تكوين" برعاية المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، وبإشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة ‫مكة المكرمة، الذي شارك فيه 25 جمعية أهلية ووقف بالمنطقة.ويهدف المعرض إلى تمكين الجمعيات الأهلية من تصميم مشاريع نوعية في مجال الاستثمار الاجتماعي، يساعد الجهات على تحقيق العائد الاجتماعي والعائد المالي والوصول للاستدامة.وقدمت الجهات المشاركة، جلسات استشارية وتوجيهية لتمكين الجهات على تصميم فكرة ومشروع الاستثمار الاجتماعي، وتمكين الجهات على دراسة جدوى المشروع تسويقيا وفنيا وإداريا وماليا، وتزويد الجهات بمواد إثرائية متنوعة ذات علاقة بالاستثمار الاجتماعي، وعرض تجارب نوعية في الاستثمار الاجتماعي.وتنوعت الفئات المستهدفة من مشاريع الاستثمار الاجتماعي ما بين الأسر ذوي الدخل المحدود، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونظار الأوقاف ، والأرامل والمطلقات، والأسر المنتجة، والشباب والفتيات، والأطفال، والأسر الضمانية، وكبار السن، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، الأطفال من مرضى السكري، المصابين بمرض التوحد والاضطرابات، وأهالي القرى الطرفية.// انتهى //08:56ت م0035